Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Finanz“ zieht Bilanz:

Immer mehr Drogen und Waffen bei Automaten-Razzien

Österreich
17.12.2025 18:58
(Bild: BMF/FinPol)

Vor dem Parlament legte Finanzminister Markus Marterbauer von der SPÖ aktuelle Zahlen zum illegalen Glücksspiel vor. Gewalt, Drogen- und Waffenlager erschweren die Razzien der Beamten ebenso wie über Social Media vereinbarte illegale Pokerrunden. 7,36 Millionen Euro an Strafen wurden seit 2022 verhängt. 

0 Kommentare

Wenn ein Passant oder Geschäftsinhaber den Verdacht auf ein illegal betriebenes Glücksspiellokal äußert, schwärmen sie aus – die Finanzbeamten, gemeinsam mit der Polizei. Wie Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) dem Plenum im Parlament offenlegte, war das zwischen 2022 und 2024 in Österreich 789-mal der Fall. Nur 99 Razzien geschahen auf eigene Veranlassung, der Rest wurde auf Basis von Hinweisen und Anzeigen aus der Bevölkerung durchgeführt.

Spielhöllen werden in immer mehr Bundesländern „ausgerottet“.
Spielhöllen werden in immer mehr Bundesländern „ausgerottet“.(Bild: BMF/Finanzpolizei)

Sechs Bundesländer quasi „glücksspielfrei“
1047 Glücksspielautomaten wurden seit 2022 sichergestellt, 7,36 Millionen Euro an Geldstrafen gegen die Betreiber der Spielhöllen verhängt. Während das in Niederösterreich und dem Burgenland schon länger Zeit der Fall sein soll, erklärte der Finanzminister nun auch Vorarlberg, Tirol, die Steiermark und Kärnten praktisch als frei von illegalen Glücksspielangeboten. In allen anderen Bundesländern sei das unerlaubte Zubrot weiterhin ein Problem. 

Zitat Icon

Die illegalen Lokale werden oftmals bewacht, seien technisch bestens gesichert und können nur mit aufwendiger Technik aufgebrochen werden.

Auszug aus dem Tätigkeitsbericht der Finanzpolizei

Pokerrunden in Kellerabteilen bereiten Sorge
Was den Finanzbeamten Sorge bereitet: Die verbliebenen Lokale seien oft hermetisch abgeriegelt und bewacht, könnten nur mithilfe von Sondereinsatzkommandos aufgebrochen werden. In fast allen Fällen wurden in den Lokalen Drogen gefunden, die zwischengelagert wurden – auch Waffen zählen zu den Funden. Geheime Pokerturniere, die über Messenger und Social Media beworben werden und in umgebauten Kellerabteilen oder Privatwohnungen steigen, seien vereinzelt festgestellt worden.

Lesen Sie auch:
Archivbild einer Razzia in Salzburg
Kleines Glücksspiel
Salzburgs Problem mit illegalen Zockerhöllen
09.01.2025
Kontrollen rückläufig
Schaut OÖ bei illegalem Glücksspiel lieber weg?
11.07.2025

Auch die Spenden der Glücksspielanbieter legte Marterbauer offen: Die Lotterien spendeten 1,8 Millionen, die Casinos 584.000, die PA Automaten AG 60.000 Euro. Der Großteil ging an Organisationen zur Suchtberatung und psychischen Gesundheit sowie an die Universität Wien.

Porträt von Stefan Steinkogler
Stefan Steinkogler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
385.379 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
165.071 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
117.891 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Mehr Österreich
Seit den Morgenstunden
14-jährige Hanna R. in NÖ spurlos verschwunden
Krone Plus Logo
Sparkurs trifft Orte
Hilferuf der Gemeinden an die Landesregierung
„Gfoid da jo eh“
Wanderin verjagte zudringlichen Exhibitionisten
„Finanz“ zieht Bilanz:
Immer mehr Drogen und Waffen bei Automaten-Razzien
Video zeigt Festnahme
Gestohlenes Auto führt Polizei zu Drogenbunker
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf