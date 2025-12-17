Immer mehr Drogen und Waffen bei Automaten-Razzien

Sechs Bundesländer quasi „glücksspielfrei“

1047 Glücksspielautomaten wurden seit 2022 sichergestellt, 7,36 Millionen Euro an Geldstrafen gegen die Betreiber der Spielhöllen verhängt. Während das in Niederösterreich und dem Burgenland schon länger Zeit der Fall sein soll, erklärte der Finanzminister nun auch Vorarlberg, Tirol, die Steiermark und Kärnten praktisch als frei von illegalen Glücksspielangeboten. In allen anderen Bundesländern sei das unerlaubte Zubrot weiterhin ein Problem.