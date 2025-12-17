Massive Mehrheit sieht Leben mit Muslimen kritisch

Probleme mit Muslimen

Die Zahlen zeigen, wie gut das Zusammenleben zwischen Österreichern und Zuwanderergruppen funktioniert. Die Ergebnisse fallen je nach Gruppe durchaus verschieden aus. Genau zwei Drittel der Österreicher sind etwa der Meinung, dass das Zusammenleben mit Muslimen schlecht, oder eher schlecht funktioniert. Zum Vergleich: Im Jahr 2015 empfanden das „nur“ 51 Prozent als ähnlich.

Integrationswillige sind willkommen

Als etwas weniger schlecht wird das Zusammenleben mit Flüchtlingen (30 % sehr/eher gut, 62 % eher/sehr schlecht) empfunden. Auch hier ist der Negativwert im Vergleich zum Jahr 2016 (52 Prozent) aber deutlich gestiegen. Besser sieht es bei den Ukrainern aus – eine knappe Mehrheit von 51 Prozent empfindet das Gemeinsame als eher gut bzw. gut.