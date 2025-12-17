Katzer: „Spekulationen werde ich nicht anheizen“

„Moral hat man in den letzten Spielen schon gesehen!“

Bezeichnend für die grün-weiße Lage war die Anreise auf den Balkan: Wegen Wetter-Turbulenzen war keine Landung in Mostar möglich, daher setzte der Charter in Dubrovnik (CRO) auf. Wo zunächst Busse organisiert werden mussten, ehe es für Cvetkovic und Co. dann weitere drei Stunden nach Bosnien ging. Einigen Rapidlern blieb die Odyssee erspart: Seidl (gesperrt), Bolla (krank), Ndzie (mit Kamerun beim Afrika Cup), Dahl und Horn (verletzt) blieben in Wien. Der Rest stellt sich dem Charaktertest. Auch wenn sich für Kulovits die Frage nicht stellt: „Die Moral, den Charakter hat man in den letzten Spielen schon gesehen“, sagt der Interimstrainer. Dessen zweite kurze Ära mit dem Schlusspfiff endet.