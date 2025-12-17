Frust unterm Baum: Wo bleibt mein Paket?

Gerade zur Weihnachtszeit steigt die Zahl an Briefen und Paketen auf sonst unerreichte Höchstwerte. Zusteller kämpfen mit hohem Zeitdruck und prekären Arbeitsbedingungen, bei meist bescheidener Bezahlung. Hatten Sie auch schon mit nicht zugestellten Briefen oder Paketen zu kämpfen? Wir freuen uns auf Ihre Erlebnisse in den Kommentaren!
„Wir konnten Sie leider nicht antreffen.“ Ein Satz, der die weihnachtliche Stimmung in Sekunden kippen lässt – vor allem, wenn man ihn am Handy liest, während man zu Hause auf der Couch sitzt und vergeblich auf die Türklingel wartet.
Die Gründe für diesen Frust sind systemisch. Der Online-Handel boomt, die Sendungsmengen explodieren, doch die Logistik kommt kaum hinterher. Zusteller stehen im Dezember oft vor einer unlösbaren Mission: Die Menge an Paketen ist in der regulären Arbeitszeit schlichtweg nicht zustellbar. Prekäre Arbeitsbedingungen und enormer Zeitdruck tun ihr Übriges.
Der Phantom-Zusteller
Die Konsequenz für den Kunden ist oft der „Phantom-Zustellversuch“: keine Klingel, dafür eine Benachrichtigung per App oder der berüchtigte gelbe Zettel im Briefkasten. Wer Glück hat, kann seine Sendung am nächsten Tag im Paketshop abholen. Wer Pech hat, erlebt eine Odyssee durch diverse Abholstationen oder hört stundenlang weihnachtliche Instrumentals in der Hotline des Zustellers.
Wie erleben Sie die Paketzustellung in der Vorweihnachtszeit? Sind Ihre Zusteller zuverlässig oder müssen Sie Ihren Lieferungen regelmäßig hinterherlaufen? Erhalten Sie bei gescheiterten Lieferungen einen neuen Termin oder müssen Sie Ihre Pakete selbst abholen? Teilen Sie Ihre Erlebnisse mit uns in den Kommentaren!
