Frust unterm Baum: Wo bleibt mein Paket?

Der Phantom-Zusteller

Die Konsequenz für den Kunden ist oft der „Phantom-Zustellversuch“: keine Klingel, dafür eine Benachrichtigung per App oder der berüchtigte gelbe Zettel im Briefkasten. Wer Glück hat, kann seine Sendung am nächsten Tag im Paketshop abholen. Wer Pech hat, erlebt eine Odyssee durch diverse Abholstationen oder hört stundenlang weihnachtliche Instrumentals in der Hotline des Zustellers.