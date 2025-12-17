Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Leseraufruf

Frust unterm Baum: Wo bleibt mein Paket?

Community
17.12.2025 18:00
(Bild: Martin A. Jöchl)

Gerade zur Weihnachtszeit steigt die Zahl an Briefen und Paketen auf sonst unerreichte Höchstwerte. Zusteller kämpfen mit hohem Zeitdruck und prekären Arbeitsbedingungen, bei meist bescheidener Bezahlung. Hatten Sie auch schon mit nicht zugestellten Briefen oder Paketen zu kämpfen? Wir freuen uns auf Ihre Erlebnisse in den Kommentaren!

0 Kommentare

„Wir konnten Sie leider nicht antreffen.“ Ein Satz, der die weihnachtliche Stimmung in Sekunden kippen lässt – vor allem, wenn man ihn am Handy liest, während man zu Hause auf der Couch sitzt und vergeblich auf die Türklingel wartet.

Leseraufruf
Welche Erfahrungen haben Sie schon gemacht?

Schreiben Sie uns per Mail an: forum@krone.at
oder direkt als Kommentar im Forum!

Die Gründe für diesen Frust sind systemisch. Der Online-Handel boomt, die Sendungsmengen explodieren, doch die Logistik kommt kaum hinterher. Zusteller stehen im Dezember oft vor einer unlösbaren Mission: Die Menge an Paketen ist in der regulären Arbeitszeit schlichtweg nicht zustellbar. Prekäre Arbeitsbedingungen und enormer Zeitdruck tun ihr Übriges.

Wer in der Weihnachtszeit Pech hat, kann am Ende im schlimmsten Fall nur einen gelben Zettel ...
Wer in der Weihnachtszeit Pech hat, kann am Ende im schlimmsten Fall nur einen gelben Zettel verschenken.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Der Phantom-Zusteller
Die Konsequenz für den Kunden ist oft der „Phantom-Zustellversuch“: keine Klingel, dafür eine Benachrichtigung per App oder der berüchtigte gelbe Zettel im Briefkasten. Wer Glück hat, kann seine Sendung am nächsten Tag im Paketshop abholen. Wer Pech hat, erlebt eine Odyssee durch diverse Abholstationen oder hört stundenlang weihnachtliche Instrumentals in der Hotline des Zustellers.

Wie erleben Sie die Paketzustellung in der Vorweihnachtszeit? Sind Ihre Zusteller zuverlässig oder müssen Sie Ihren Lieferungen regelmäßig hinterherlaufen? Erhalten Sie bei gescheiterten Lieferungen einen neuen Termin oder müssen Sie Ihre Pakete selbst abholen? Teilen Sie Ihre Erlebnisse mit uns in den Kommentaren!

Porträt von Stefan Svitak
Stefan Svitak
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„The Power of Music“
Opernstar Elina Garanca singt mit 650 Kindern
Was wurde aus ...
„Charmed – Zauberhafte Hexen“-Star Brian Krause
20 Jahre Comedy Hirten
Österreich wird gnadenlos aufs Korn genommen
Folge von Mittwoch
Philipp bewegt die Mittelschule Eichgraben
Emily Cox im krone.tv-Interview
„Medicus“-Star im Talk
Emily Cox: Baby-Überraschung kurz vor Dreh!
Mehr Forum
Forum
Soll der Wehrdienst auf Frauen ausgeweitet werden?
Frage des Tages
Kommt das Billigstrom-Gesetz bei den Menschen an?
Forum
Wie zufrieden sind Sie mit den neuen Öffi-Plänen?
Frage des Tages
Soll die Wehrpflicht verlängert werden?
Stimmen Sie ab!
Wer soll uns 2026 beim Songcontest vertreten?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
382.986 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
160.688 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
117.545 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Mehr Community
Leseraktion
Zwischen Monitoralarm und Menschlichkeit
Leserecho
„Krone“-Leser: „Arbeit muss sich immer lohnen“
Frage des Tages
Haben Sie schon Medikamente im Netz gekauft?
„Krone“-Leserecho
Öxit-Vorschlag: „Das geht Trump nichts an!“
Frage des Tages
Wollen Sie in der Pension dazuverdienen?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf