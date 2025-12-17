Gestohlenes Auto führt Polizei zu Drogenbunker

Ein Park-Sheriff entdeckte ein gestohlenes Auto, das kurze Zeit später mithilfe der Polizei und der WEGA in Wien-Liesing geortet werden konnte. Die Ermittlungen führten zu einer fünfköpfigen Bande aus mutmaßlichen Dealern und Autodieben. Ein Video zeigt die spektakuläre Festnahme eines Verdächtigen.
Ein Park-Sheriff brachte den spektakulären Einsatz ins Rollen, als im Zuge der Verfolgung eines Autodiebes der Standort des gestohlenen Fahrzeugs ausfindig gemacht werden konnte. Gemeinsam mit einer Polizeistreife rückte der Sheriff zu einem Mehrfamilienhaus in Wien-Liesing aus.
Flucht beim Anblick der Polizei
Als sie dort eintrafen, wollten drei Männer gerade zu dem Auto – beim Anblick der Polizei ergriffen sie jedoch die Flucht. Zwei der Verdächtigen wurden nach einer kurzen Verfolgungsjagd festgenommen, als diese in Richtung Wohnhaus davonliefen.
Riesige Menge Drogen entdeckt
Bei der Nachschau in einer Wohnung durch die Beamten mit Unterstützung der WEGA öffnete eine Person die Tür – dann staunten die Ermittler nicht schlecht: In der Wohnung entdeckten sie eine große Menge Drogen. Laut Polizei soll es sich um eine große Menge Rauschgift handeln, die genaue Menge wird noch ermittelt. Insgesamt wurden fünf Männer festgenommen, darunter zwei mutmaßliche Dealer und drei Autodiebe.
