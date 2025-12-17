Gestohlenes Auto führt Polizei zu Drogenbunker

Riesige Menge Drogen entdeckt

Bei der Nachschau in einer Wohnung durch die Beamten mit Unterstützung der WEGA öffnete eine Person die Tür – dann staunten die Ermittler nicht schlecht: In der Wohnung entdeckten sie eine große Menge Drogen. Laut Polizei soll es sich um eine große Menge Rauschgift handeln, die genaue Menge wird noch ermittelt. Insgesamt wurden fünf Männer festgenommen, darunter zwei mutmaßliche Dealer und drei Autodiebe.