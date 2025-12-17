Fieberhafte Suche nach dem „Phantom“ von Kitzbühel

Von Unbekanntem aufgefordert, mit ihm mitzugehen

Wie berichtet, ist am Montag gegen 15 Uhr ein elfjähriges Mädchen bei der Bushaltestelle Hammerschmiedstraße von einem bisher Unbekannten angesprochen worden. Laut der Elfjährigen habe er sie aufgefordert, mitzukommen. Darauf ging das Kind jedoch nicht ein, sondern setzte sich zu anderen Kindern an der Haltestelle.