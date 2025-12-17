Vorteilswelt
Nach Entführungsalarm

Fieberhafte Suche nach dem „Phantom“ von Kitzbühel

Tirol
17.12.2025 18:00
Bei der Bushaltestelle in der Hammerschmiedstraße hat sich der Vorfall ereignet.
Bei der Bushaltestelle in der Hammerschmiedstraße hat sich der Vorfall ereignet.(Bild: ZOOM Tirol)

Am Montagnachmittag entkam eine Elfjährige in Kitzbühel möglicherweise knapp einer Entführung. Die „Krone“ erfuhr neue Details zu dem Vorfall, die Polizei steht in engem Kontakt mit dem Opfer und dessen Eltern.

„Der Fall liegt uns sehr am Herzen, wir arbeiten tatkräftig an der Klärung“, sagt Markus Eder, Kommandant der Polizeiinspektion Kitzbühel im Gespräch mit der „Krone“. Kein Wunder: Der mögliche Entführungsversuch hat für große Aufregung in der Gamsstadt gesorgt.

Von Unbekanntem aufgefordert, mit ihm mitzugehen
Wie berichtet, ist am Montag gegen 15 Uhr ein elfjähriges Mädchen bei der Bushaltestelle Hammerschmiedstraße von einem bisher Unbekannten angesprochen worden. Laut der Elfjährigen habe er sie aufgefordert, mitzukommen. Darauf ging das Kind jedoch nicht ein, sondern setzte sich zu anderen Kindern an der Haltestelle.

Zitat Icon

Der Fall liegt uns sehr am Herzen. Wir arbeiten tatkräftig an der Klärung und stehen mit dem Opfer und den Eltern in Kontakt.

Markus Eder, Kommandant Polizeiinspektion Kitzbühel

Bild: ZOOM Tirol

Außerdem rief sie ihren Vater an. Als dieser vor Ort eintraf, war der Unbekannte verschwunden.

Zeugenaufruf brachte keine substanziellen Erkenntnisse
Sofort wurden eine Fahndung und Ermittlungen eingeleitet – bisher ohne Erfolg. Auch einen Zeugenaufruf gab es. Substanzielle Hinweise seien in dem Zusammenhang aber noch keine eingegangen, bedauert Markus Eder.

Mädchen hat richtig gehandelt
Das Mädchen habe auf jeden Fall richtig gehandelt, betont der Postenkommandant. Es habe zudem eine sehr gute Beschreibung des Unbekannten abgeliefert. Ob er zu Fuß oder mit einem Fahrzeug in die Hammerschmiedstraße kam, sei jedoch nicht klar.

Die Ermittlungen würden jedenfalls weiter intensiv laufen, die Polizei steht auch im Kontakt mit dem Opfer und den Eltern. Und derzeit gebe es keine Erkenntnisse, die an der Glaubwürdigkeit der Aussage zweifeln ließen.

Polizei setzt weiter auf mögliche Zeugen
Die Polizei setzt bei der Suche nach dem „Phantom“ weiter auf die Mithilfe möglicher Zeugen. Der Mann ist laut Beschreibung des Opfers zwischen 50 und 60 Jahre alt, er trug eine Schildkappe und einen schwarz-weiß karierten Mantel. Er sprach Deutsch mit einem ausländischen Akzent.

Zweckdienliche Hinweise werden an die Polizei Kitzbühel erbeten (Tel.: 059133 /7200).

Porträt von Peter Freiberger
Peter Freiberger
Tirol

