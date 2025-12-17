Rekord! Kärntnerin mit 86 Jahren verurteilt

„Ich habe den Krieg überlebt, war mit der Mama jahrelang auf der Flucht. Das hat mich schwer traumatisiert. Und dann das hier, das weckt bei mir schlimme Erinnerungen!“, kritisiert die 86-jährige Kärntnerin, eine sehr adrette, resolute Dame, bei der doch recht rasch klar ist, dass sie genau weiß, worum es geht und warum sie vor Richterin Claudia Bandion-Ortner sitzt.