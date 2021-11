Alles weg: „Squid Game“-Kryptowährung war Betrug

Im Fahrwasser der immens erfolgreichen Netflix-Serie „Squid Game“, in der sich Menschen in Geldnot lukrativen, aber tödlichen Kinderspielen stellen, haben Unbekannte eine Kryptowährung zur Serie an den Start gebracht. Binnen weniger Tage explodierte der Kurs, Anleger pumpten Millionen in die neue virtuelle Währung. Doch sie war schlicht Betrug: Am Montag machten sich die Hintermänner des „Squid Game Coin“ mit den Millionen der Anleger aus dem Staub. Wer investiert hat, erlitt einen Totalverlust.