Beschwerde eingereicht! Wirbel um WM-Playoff-Team

Verliert die DR Kongo ihren Startplatz im Playoff-Turnier für die WM 2026? Möglich! Denn Nigeria hat Beschwerde eingereicht, da angeblich nicht spielberechtigte Kicker in der afrikanischen Qualifikation zum Einsatz kamen.
Die Chancen auf eine WM-Teilnahme der DR Kongo schienen recht gut. Denn am 31. März sollte die Fußball-Nationalmannschaft des Landes im Playoff-Turnier gegen den Gewinner des Duells Jamaika gegen Neukaledonien um ein WM-Ticket spielen.
Daraus könnte nun aber nichts mehr werden. Denn der nigerianische Fußball-Verband hat bei der FIFA Protest eingelegt. Während der afrikanischen Phase der WM-Qualifikation seien nämlich nicht spielberechtigte Kicker aufgelaufen. Im Fokus ist dabei vor allem West-Ham-Legionär Aaron Wan-Bissaka.
„Die Regeln sind eindeutig“
Der Defensivspieler besitzt einen englischen Pass – die kongolesischen Regularien sehen aber vor, dass eine doppelte Staatsbürgerschaft nicht erlaubt ist. Laut nigerianischem Verband sei der 28-Jährige aber kein Einzelfall.
„Viele von ihnen besitzen europäische Pässe, darunter französische und niederländische. Die Regeln sind eindeutig. Wir können derzeit nichts weiter sagen, haben aber bei der Fifa Protest eingelegt“, erklärt Mohammed Sanusi, Generalsekretär des nigerianischen Fußballverbands, gegenüber „ESPN“.
Für die DR. Kongo könnte es nun bittere Folgen haben. Falls die FIFA die Beschwerde zulässt, verliert man den Playoff-Platz an Nigeria. Dabei hatte man die Nigerianer im Finale der afrikanischen Playoffs noch mit 4:3 im Elfmerschießen besiegt.
