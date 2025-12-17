Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ausschluss droht

Beschwerde eingereicht! Wirbel um WM-Playoff-Team

Fußball International
17.12.2025 18:47
Verliert die DR Kongo doch noch den Platz im Playoff-Turnier für die Fußball-WM 2026?
Verliert die DR Kongo doch noch den Platz im Playoff-Turnier für die Fußball-WM 2026?(Bild: EPA/JALAL MORCHIDI)

Verliert die DR Kongo ihren Startplatz im Playoff-Turnier für die WM 2026? Möglich! Denn Nigeria hat Beschwerde eingereicht, da angeblich nicht spielberechtigte Kicker in der afrikanischen Qualifikation zum Einsatz kamen. 

0 Kommentare

Die Chancen auf eine WM-Teilnahme der DR Kongo schienen recht gut. Denn am 31. März sollte die Fußball-Nationalmannschaft des Landes im Playoff-Turnier gegen den Gewinner des Duells Jamaika gegen Neukaledonien um ein WM-Ticket spielen. 

Daraus könnte nun aber nichts mehr werden. Denn der nigerianische Fußball-Verband hat bei der FIFA Protest eingelegt. Während der afrikanischen Phase der WM-Qualifikation seien nämlich nicht spielberechtigte Kicker aufgelaufen. Im Fokus ist dabei vor allem West-Ham-Legionär Aaron Wan-Bissaka.

„Die Regeln sind eindeutig“
Der Defensivspieler besitzt einen englischen Pass – die kongolesischen Regularien sehen aber vor, dass eine doppelte Staatsbürgerschaft nicht erlaubt ist. Laut nigerianischem Verband sei der 28-Jährige aber kein Einzelfall. 

Aaron Wan-Bissaka
Aaron Wan-Bissaka(Bild: AFP/BEN STANSALL)

„Viele von ihnen besitzen europäische Pässe, darunter französische und niederländische. Die Regeln sind eindeutig. Wir können derzeit nichts weiter sagen, haben aber bei der Fifa Protest eingelegt“, erklärt Mohammed Sanusi, Generalsekretär des nigerianischen Fußballverbands, gegenüber „ESPN“. 

Für die DR. Kongo könnte es nun bittere Folgen haben. Falls die FIFA die Beschwerde zulässt, verliert man den Playoff-Platz an Nigeria. Dabei hatte man die Nigerianer im Finale der afrikanischen Playoffs noch mit 4:3 im Elfmerschießen besiegt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
383.804 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
162.173 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
117.665 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Mehr Fußball International
Ausschluss droht
Beschwerde eingereicht! Wirbel um WM-Playoff-Team
Rekordprämie
ÖFB darf sich über 10,5 Millionen Dollar freuen
„Tut mir sehr weh“
Fernandes erhebt schwere Vorwürfe gegen ManUnited
Abschied aus London
Gespräche laufen! Füllkrug-Wechsel rückt näher
Fünf Monate vor Start
WM-Pokal kommt nach Wien! Einer darf ihn berühren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf