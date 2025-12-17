Vorteilswelt
Frida Kahlo erobert jetzt die Wiener Bühne

17.12.2025 18:25
(Bild: Mariu Mueller)

Sie war Ikone, Rebellin und künstlerische Ausnahmeerscheinung: Frida Kahlo bewegt die Welt bis heute. Erst kürzlich sorgte eines ihrer Werke bei einer Auktion in New York für Schlagzeilen – 54,7 Millionen Dollar, der höchste je erzielte Preis für ein Kunstwerk einer Frau. Nun erobert Frida Kahlo auch die Bühne in Wien und Sie können bei der Premiere dabei sein!

0 Kommentare

Mit dem eindrucksvollen Tanztheater „VIVA LA VIDA – A Tribute to Frida Kahlo“ setzt Choreograf Enrique Gasa Valga der legendären Künstlerin ein bewegendes Denkmal. Schmerz, Leidenschaft, Liebe und unerschütterliche Willenskraft verschmelzen zu einem intensiven Gesamterlebnis aus Tanz, Live-Musik und starken Bildern.

(Bild: Mariu Mueller)

Zwölf Tänzerinnen und Tänzer erzählen in 14 Szenen von Kahlos außergewöhnlichem Leben. Ein besonderes Highlight: Zwei Fridas auf der Bühne – als Sinnbild für den Kontrast zwischen öffentlicher Ikone und innerem Kampf. Begleitet wird das Tanzspektakel von einer siebenköpfigen Live-Band mit neu arrangierten Boleros, Tangos und mexikanischen Volksliedern. Die Stimme von Greta Marcolongo geht dabei direkt unter die Haut.

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für die exklusive Premiere am 14. Jänner 2026 im Museumsquartier, Halle E 25x2 Karten. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 29. Dezember, 09:00 Uhr. 

