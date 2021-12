Dieser Milliardär ist nun Chef von Sebastian Kurz

Der neue Chef von Sebastian Kurz wurde am 11. Oktober 1967 in Frankfurt geboren. Vater Klaus war Chemiker - und übersiedelte mit seiner Familie jobbedingt in die USA, als Thiel ein Jahr alt war. Seine Ausbildung - ein Philosophie- und Jus-Studium - beendete Thiel an der Stanford-Eliteuni in Kalifornien. Neben dem Studium gab Thiel eine Studentenzeitung heraus, in der er gegen „politische Korrektheit“ anschrieb.