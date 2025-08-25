Häftlingstransporte passen nicht durch Einfahrt

Eine Klage nach der anderen

Ein weiterer Grund sind Klagen. So klagte etwa ein Bauunternehmen gegen das Vergabeverfahren durch zwei Instanzen. Zudem läuft derzeit ein Verfahren vor dem Münchner Landgericht gegen den Geschäftsführer einer Baufirma im Zusammenhang mit Vorenthalten und Veruntreuung von Arbeitsentgelt. Einige Angestellte sollen für drei bis vier Monate auf der Baustelle des neuen Justizministeriums tätig gewesen sein. Es geht um 1,3 Millionen Euro. Die Polizei entdeckte die Schwarzarbeit laut dem Bericht bei einer routinemäßigen Kontrolle.