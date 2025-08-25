Wer eine Wohnung will, zahlt zwölf Jahresgehälter

Die Leistbarkeit von Wohnraum bleibt weiterhin eine der größten Herausforderungen – besonders für junge Menschen, Alleinerziehende oder Familien mit niedrigen Einkommen. Einer der Hauptgründe dafür ist, dass die Immobilienpreise in den vergangenen Jahren deutlich stärker gestiegen sind als die Einkommen, erklärt UniCredit Bank Austria Chefökonom Stefan Bruckbauer. Konkret ging es mit den verfügbaren Haushaltseinkommen seit 2022 um 23,5 Prozent hinauf. Häuser und Eigentumswohnungen kosten jedoch im Vergleich zu 2008, dem Beginn des Immobilienbooms, im Durchschnitt um rund 30 Prozent mehr.