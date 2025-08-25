Vorteilswelt
Body-Show und grübeln

Hamilton sucht „Licht der Wahrheit und Liebe“

Formel 1
25.08.2025 16:22
Lewis Hamilton zeigt sein perfektes Sixpack und gibt sich nachdenklich.
Lewis Hamilton zeigt sein perfektes Sixpack und gibt sich nachdenklich.(Bild: Instagram.com/lewishamilton)

Lewis Hamilton gibt auf Instagram den Top-Athleten mit Traumbody – der gleichzeitig sehr nachdenklich ja fast spirituell anmutet. Vom „Licht der Liebe und er Wahrheit“ ist da unter anderem die Rede.

Noch weilt die Formel 1 ja in der Sommerpause, bevor es am Wochenende in den Niederlanden weitergeht. Für Lewis Hamilton gibt‘s aber eh keine freien Tage, wie er in einem drei Tage alten Insta-Posting erklärt. Belegt wird seine These von heißen Trainingsfotos, die seinen Top-Body mit Waschbrettbauch zeigen.

„Habe viel nachgedacht“
Kryptischer, nachdenklicher, ja geradezu spirituell gibt sich der siebenfachen Weltmeister dann am Montag. Zu mehreren Sonnenungangsbildern schreibt er: „Ich bin immer so dankbar für diese Zeit, für die Möglichkeit, mich auszuruhen und neue Kraft zu tanken. Ich habe viel darüber nachgedacht. Jeder von uns hat mit so vielen Herausforderungen zu kämpfen, sowohl individuell als auch global.“ Es wird noch tiefgründiger. Es sei so wichtig, schreibt Hamilton, „dass wir das Licht der Wahrheit und Liebe annehmen und auf uns selbst achten, damit wir uns besser um andere kümmern können. Wir dürfen nicht wegschauen. Wir müssen weitermachen, auch wenn es schwierig ist.“ Was immer das zu bedeuten hat.

Gut möglich, dass Hamilton auch über seine Performance bei Ferrari nachdachte. Die war bislang noch nicht das, was er sich selbst und was sich die Fans vorstellten. Aktuell liegt er in der WM-Wertung auf Platz sechs. Nach dem Qualifying in Ungarn hatte er sich selbst via Boxenfunkt als „nutzlos“ bezeichnet.

Lesen Sie auch:
Bernie Ecclestone (re.) schreibt Lewis Hamilton bereits ab. 
Rücktritt gefordert
Ecclestone spricht schon über Hamilton-Nachfolger
22.08.2025
„Sie waren dagegen“
Formel 1: Brisante Aussagen über Lewis Hamilton
21.08.2025

Nicht demotiviert, nur frustriert
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur stellte sich nach dem Ungarn-Grand-Prix, den Hamilton schließlich auf Platz zwölf beendete, hinter Hamilton. Vor allem auch angesichts der Pole Position seines monegassischen Teamkollegen Charles Leclerc solle er im Team ersetzt werden. Vasseur meinte nun, Hamilton sei nicht demotiviert, sondern nur frustriert.

Das sei auch bei Athleten in anderen Sportarten kurz nach Problemen im Wettkampf so. Vasseur: „Man ist da sehr enttäuscht, und die erste Reaktion ist scharf, aber wir alle wissen, dass wir in die gleiche Richtung arbeiten.“ Hamilton wurde am Ende auch im Rennen Zwölfter, Leclerc Vierter. Hamilton ist in seinem ersten Ferrari-Jahr in Grand-Prix-Rennen noch ohne Podestplatz, der 40-Jährige hat aber zumindest einen Sprintsieg gelandet. In der WM ist der Brite nach 14 von 24 Rennen mit 109 Punkten Sechster, Leclerc mit 151 Zählern Fünfter.

Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
139.472 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Ausland
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
95.163 mal gelesen
Ein Auto fuhr auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld in eine Gruppe von Menschen. Ein ...
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
94.686 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1330 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
1125 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Innenpolitik
Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“
1063 mal kommentiert
Generalsekretär Goldgruber mit seinem Innenminister Kickl im Jahr 2018 – jetzt wurde Goldgruber ...

