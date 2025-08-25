Hamilton sucht „Licht der Wahrheit und Liebe“

„Habe viel nachgedacht“

Kryptischer, nachdenklicher, ja geradezu spirituell gibt sich der siebenfachen Weltmeister dann am Montag. Zu mehreren Sonnenungangsbildern schreibt er: „Ich bin immer so dankbar für diese Zeit, für die Möglichkeit, mich auszuruhen und neue Kraft zu tanken. Ich habe viel darüber nachgedacht. Jeder von uns hat mit so vielen Herausforderungen zu kämpfen, sowohl individuell als auch global.“ Es wird noch tiefgründiger. Es sei so wichtig, schreibt Hamilton, „dass wir das Licht der Wahrheit und Liebe annehmen und auf uns selbst achten, damit wir uns besser um andere kümmern können. Wir dürfen nicht wegschauen. Wir müssen weitermachen, auch wenn es schwierig ist.“ Was immer das zu bedeuten hat.