Fan (39) stirbt nach Streit bei Bundesliga-Match!

Fatale Kopfverletzungen zugezogen

Was genau am Samstagabend nach dem Abpfiff der Partie vorgefallen war, ist nicht restlos geklärt – sicher scheint nach Angaben der Hamburger Polizei, dass der Dortmunder in alkoholisiertem Zustand wiederholt eine Gruppe belästigt haben dürfte. Einer aus dieser Gruppe soll den 39-Jährigen dann weggestoßen haben – woraufhin dieser derart unglücklich stürzte, dass er sich die letztlich fatalen Kopfverletzungen zuzog.