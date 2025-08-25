Fan (39) stirbt nach Streit bei Bundesliga-Match!

Was für ein tragischer Ausgang eines Fußball-Abends: Nach dem Duell von FC St. Pauli und Borussia Dortmund ist ein Fan nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung zu Tode gekommen!
Beim Opfer handelt es sich offenbar um einen 39 Jahre alten Anhänger des BVB, der bei dem Zwischenfall schwere Kopfverletzungen erlitten hatte und wenige Stunden später trotz intensiver Bemühungen in einem nahegelegenen Krankenhaus verstarb ...
Fatale Kopfverletzungen zugezogen
Was genau am Samstagabend nach dem Abpfiff der Partie vorgefallen war, ist nicht restlos geklärt – sicher scheint nach Angaben der Hamburger Polizei, dass der Dortmunder in alkoholisiertem Zustand wiederholt eine Gruppe belästigt haben dürfte. Einer aus dieser Gruppe soll den 39-Jährigen dann weggestoßen haben – woraufhin dieser derart unglücklich stürzte, dass er sich die letztlich fatalen Kopfverletzungen zuzog.
22-jähriger Hamburger ausgeforscht
Während Zeugen des Vorfalls umgehend Erste Hilfe leisteten und Rettungskräfte alarmierten, suchte die kurz zuvor noch in den Streit verwickelte Gruppe das Weite in der finsteren Hamburger Nacht. Dennoch konnte in kürzester Zeit ein 22-jähriger Hamburger ausgeforscht und als Tatverdächtiger festgenommen werden. In Haft genommen wurde er später allerdings nicht, die Ermittlungen laufen aber weiter ...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.