Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Übles Todes-Drama

Fan (39) stirbt nach Streit bei Bundesliga-Match!

Fußball International
25.08.2025 17:32
-
-(Bild: JORG GREUEL)

Was für ein tragischer Ausgang eines Fußball-Abends: Nach dem Duell von FC St. Pauli und Borussia Dortmund ist ein Fan nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung zu Tode gekommen!

0 Kommentare

Beim Opfer handelt es sich offenbar um einen 39 Jahre alten Anhänger des BVB, der bei dem Zwischenfall schwere Kopfverletzungen erlitten hatte und wenige Stunden später trotz intensiver Bemühungen in einem nahegelegenen Krankenhaus verstarb ...

Fatale Kopfverletzungen zugezogen
Was genau am Samstagabend nach dem Abpfiff der Partie vorgefallen war, ist nicht restlos geklärt – sicher scheint nach Angaben der Hamburger Polizei, dass der Dortmunder in alkoholisiertem Zustand wiederholt eine Gruppe belästigt haben dürfte. Einer aus dieser Gruppe soll den 39-Jährigen dann weggestoßen haben – woraufhin dieser derart unglücklich stürzte, dass er sich die letztlich fatalen Kopfverletzungen zuzog.

22-jähriger Hamburger ausgeforscht
Während Zeugen des Vorfalls umgehend Erste Hilfe leisteten und Rettungskräfte alarmierten, suchte die kurz zuvor noch in den Streit verwickelte Gruppe das Weite in der finsteren Hamburger Nacht. Dennoch konnte in kürzester Zeit ein 22-jähriger Hamburger ausgeforscht und als Tatverdächtiger festgenommen werden. In Haft genommen wurde er später allerdings nicht, die Ermittlungen laufen aber weiter ...

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Dortmund
FC St. Pauli
KopfverletzungKrankenhaus
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
140.220 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
97.496 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ausland
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
95.825 mal gelesen
Ein Auto fuhr auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld in eine Gruppe von Menschen. Ein ...
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1349 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
1125 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Innenpolitik
Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“
1067 mal kommentiert
Generalsekretär Goldgruber mit seinem Innenminister Kickl im Jahr 2018 – jetzt wurde Goldgruber ...
Mehr Fußball International
Übles Todes-Drama
Fan (39) stirbt nach Streit bei Bundesliga-Match!
Fokus auf CL-Quali
Immerhin: Arnautovic wieder im Roter-Stern-Kader
Hier im Ticker
Newcastle gegen Liverpool ab 21 Uhr LIVE
Aufregung um Banner
FA ermittelt! Neuer Fan-Ärger für Glasner-Klub
Doch noch Neuzugang?
Ilzer plagen Sorgen! Teamspieler schwer verletzt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf