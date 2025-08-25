Spanische Aktrice Verónica Echegui gestorben

Die spanische Schauspielerin Verónica Echegui ist im Alter von 42 Jahren gestorben. Entsprechende Berichte spanischer Medien bestätigte die Gewerkschaft der Schauspieler und Schauspielerinnen auf der Plattform X.
Echegui, die mit bürgerlichem Namen Verónica Fernández Echegaray hieß, sei am Sonntag in einem Krankenhaus in Madrid gestorben, berichtete die Zeitung „El País“ unter Berufung auf Angaben aus dem Umfeld der Schauspielerin. Sie habe an Krebs gelitten.
Mehrfach ausgezeichnet
Einem größeren Publikum wurde die in Madrid geborene Künstlerin 2006 durch ihre Hauptrolle in der Komödie „Yo soy la Juani“ (Mein Name ist Juani) von Bigas Luna bekannt. Für die Rolle einer jungen Frau, die der Vorstadt entflieht, um Schauspielerin zu werden, wurde Echegui mehrfach ausgezeichnet und für den Goya als beste Nachwuchsschauspielerin nominiert.
Auf der Berlinale 2009 bekam sie den europäischen Filmpreis Shooting Star. Sie stand auch in zahlreichen weiteren Kino- und TV-Filmen vor der Kamera.
Echegui stand aber auch hinter der Kamera. 2022 gewann sie den Goya-Preis für den besten fiktionalen Kurzfilm als Regisseurin, Drehbuchautorin und Co-Produzentin des Streifens „Tótem Loba“.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.