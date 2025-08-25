Spanische Aktrice Verónica Echegui gestorben

Mehrfach ausgezeichnet

Einem größeren Publikum wurde die in Madrid geborene Künstlerin 2006 durch ihre Hauptrolle in der Komödie „Yo soy la Juani“ (Mein Name ist Juani) von Bigas Luna bekannt. Für die Rolle einer jungen Frau, die der Vorstadt entflieht, um Schauspielerin zu werden, wurde Echegui mehrfach ausgezeichnet und für den Goya als beste Nachwuchsschauspielerin nominiert.