Das ist der echte Zweck der Rolltreppen-Borsten

Oft werden sie zum Schuhe putzen verwendet – doch das ist nicht die wahre Funktion der Borsten, die an den Seiten von Rolltreppen angebracht sind. Die Sockelbürsten sollen vielmehr für unsere Sicherheit sorgen und können bei falscher Verwendung sogar gefährlich werden.
„Hast du dich jemals gefragt, wozu die Borsten auf den Seiten einer Rolltreppe da sind?“ beginnt das Lied, welches auf TikTok viral ging und den Zweck der Sockelbürsten erklärt. Oft werden sie als Schuhputz-Geräte verwendet, was sie aber nicht sind.
Kleine Borsten mit wichtiger Funktion
Da zwischen den Stufen und der Seitenwand ein Spalt besteht, entstehen dort versteckte Gefahren. Die Sockelbürsten wirken wie eine weiche Barriere. Einerseits decken sie den Spalt an den Seiten ab und verhindern, dass lose Schnürsenkel, Taschen, lange Kleidung oder Säume in den Spalt geraten. Außerdem fangen die Borsten kleine Gegenstände ab und reduzieren die Wahrscheinlichkeit, dass diese in die Rolltreppe fallen. Indem sie Schmutz blockieren, verlängern sie auch die Lebensdauer der Rolltreppe.
Die Fahrtreppe ist kein Ort für Turnübungen oder zum Schuhe putzen!
Michael Uher, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH
Falsche Verwendung kann gefährlich sein
Die Borsten an der Rolltreppe sind nicht nur nicht dafür gemacht, sich mit ihnen die Schuhe zu reinigen – das kann sogar gefährlich sein. „Das Borstenteil wird durch das Schuhe putzen schneller kaputt oder es entstehen offene Stellen in den Sockelbürsten. Daran können sich zum Beispiel kleine Kinder verletzen, wenn sie darin hängenbleiben“, sagt Michael Uher von der Aufzugfirma Schindler. „Die Fahrtreppe ist kein Ort für Turnübungen“, warnt Uher. Denn obwohl es Not-Aus-Knöpfe an den Rolltreppen gibt, dauert es bei deren Betätigung mehrere Sekunden, bis die Treppe tatsächlich stehenbleibt, sollte sich ein Kleidungsstück verhaken.
