Das ist der echte Zweck der Rolltreppen-Borsten

Falsche Verwendung kann gefährlich sein

Die Borsten an der Rolltreppe sind nicht nur nicht dafür gemacht, sich mit ihnen die Schuhe zu reinigen – das kann sogar gefährlich sein. „Das Borstenteil wird durch das Schuhe putzen schneller kaputt oder es entstehen offene Stellen in den Sockelbürsten. Daran können sich zum Beispiel kleine Kinder verletzen, wenn sie darin hängenbleiben“, sagt Michael Uher von der Aufzugfirma Schindler. „Die Fahrtreppe ist kein Ort für Turnübungen“, warnt Uher. Denn obwohl es Not-Aus-Knöpfe an den Rolltreppen gibt, dauert es bei deren Betätigung mehrere Sekunden, bis die Treppe tatsächlich stehenbleibt, sollte sich ein Kleidungsstück verhaken.