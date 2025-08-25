Taylor Swift: Das Geheimnis hinter Travis‘ Glück?

Und auch im „New Heights“-Podcast von Travis und Bruder Jason wurde es zuletzt romantisch. Taylor kündigte dort ihr neues Album „The Life of a Showgirl“ an – und plauderte über Travis’ altmodische Flirtversuche: Ein selbstgemachtes Freundschaftsarmband, das er ihr damals unbedingt überreichen wollte. Taylor lachend: „Der Typ hatte kein Meet-and-Greet – und machte es plötzlich zu jedermanns Problem.“