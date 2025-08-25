Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Papa packt aus

Taylor Swift: Das Geheimnis hinter Travis‘ Glück?

Society International
25.08.2025 17:00

Was für ein Liebes-Boost! Travis Kelce (35), Football-Superstar der Kansas City Chiefs, schwebt seit knapp zwei Jahren mit Taylor Swift (35) auf Wolke sieben – und sein Papa Ed Kelce ist sich sicher: „Taylor ist der Grund für sein Glück. Daran gibt es keinen Zweifel.“

0 Kommentare

Seit Taylor im September 2023 erstmals in der Chiefs-Arena auftauchte und zu Kelces größtem Fan wurde, sind die beiden das heißeste Paar der USA. Ob an der Seitenlinie, im Stadion oder privat – die Liebe sprüht aus jeder Geste.

Jetzt schwärmt sogar Mama Donna Kelce: „Es war authentisch, sehr liebevoll. Man sieht einfach, wie glücklich die beiden sind.“

Lesen Sie auch:
Auf Promotion-Bildern und dem Albumcover präsentiert sich Swift bereits als heißes ...
Geheimnis gelüftet
Swift im Glitzer-Outfit in türkisfarbenem Wasser
14.08.2025
Nie wieder eingeladen!
Zoë Kravitz zerlegt Taylor Swifts Luxus-Bad!
13.08.2025
Süße Liebeserklärung
Kelce: Taylor Swift ist mein „engagiertester Fan“
13.08.2025
Die Eltern von Travis Kelce sind überzeugt, dass ihr Sohn noch nie so glücklich war wie mit ...
Die Eltern von Travis Kelce sind überzeugt, dass ihr Sohn noch nie so glücklich war wie mit Taylor Swift.(Bild: AP/Ashley Landis)

Und auch im „New Heights“-Podcast von Travis und Bruder Jason wurde es zuletzt romantisch. Taylor kündigte dort ihr neues Album „The Life of a Showgirl“ an – und plauderte über Travis’ altmodische Flirtversuche: Ein selbstgemachtes Freundschaftsarmband, das er ihr damals unbedingt überreichen wollte. Taylor lachend: „Der Typ hatte kein Meet-and-Greet – und machte es plötzlich zu jedermanns Problem.“

Taylor und Travis – ein Liebes-Märchen wie aus einem Hollywood-Film. Nur echter. Nur lauter. Nur größer!

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
140.220 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
97.496 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ausland
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
95.825 mal gelesen
Ein Auto fuhr auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld in eine Gruppe von Menschen. Ein ...
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1349 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
1125 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Innenpolitik
Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“
1067 mal kommentiert
Generalsekretär Goldgruber mit seinem Innenminister Kickl im Jahr 2018 – jetzt wurde Goldgruber ...
Mehr Society International
Papa packt aus
Taylor Swift: Das Geheimnis hinter Travis‘ Glück?
Was läuft denn da?
Zoë Kravitz Arm in Arm mit Harry Styles in Rom
Mit nur 42 Jahren!
Spanische Aktrice Verónica Echegui gestorben
„Gesunder Geburtstag“
Claudia Schiffer: Heißer Badeanzug-Auftritt mit 55
Wie Vater, so Sohn
Beckhams sorgen in knappen Speedos für Aufsehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf