Taylor Swift: Das Geheimnis hinter Travis‘ Glück?

Was für ein Liebes-Boost! Travis Kelce (35), Football-Superstar der Kansas City Chiefs, schwebt seit knapp zwei Jahren mit Taylor Swift (35) auf Wolke sieben – und sein Papa Ed Kelce ist sich sicher: „Taylor ist der Grund für sein Glück. Daran gibt es keinen Zweifel.“
Seit Taylor im September 2023 erstmals in der Chiefs-Arena auftauchte und zu Kelces größtem Fan wurde, sind die beiden das heißeste Paar der USA. Ob an der Seitenlinie, im Stadion oder privat – die Liebe sprüht aus jeder Geste.
Jetzt schwärmt sogar Mama Donna Kelce: „Es war authentisch, sehr liebevoll. Man sieht einfach, wie glücklich die beiden sind.“
Und auch im „New Heights“-Podcast von Travis und Bruder Jason wurde es zuletzt romantisch. Taylor kündigte dort ihr neues Album „The Life of a Showgirl“ an – und plauderte über Travis’ altmodische Flirtversuche: Ein selbstgemachtes Freundschaftsarmband, das er ihr damals unbedingt überreichen wollte. Taylor lachend: „Der Typ hatte kein Meet-and-Greet – und machte es plötzlich zu jedermanns Problem.“
Taylor und Travis – ein Liebes-Märchen wie aus einem Hollywood-Film. Nur echter. Nur lauter. Nur größer!
