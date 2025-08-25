Claudia Schiffer: Heißer Badeanzug-Auftritt mit 55

Backgammon, Pool und Sonne

Dazu Backgammon am Pool, Sonnenstrahlen im Haar und ein breites Lächeln im Gesicht. Ihre Botschaft an die Welt: „55 today, so lucky to have a happy and healthy birthday!!“ – „Heute werde ich 55, ich bin so glücklich, einen glücklichen und gesunden Geburtstag zu haben!!“