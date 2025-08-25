Claudia Schiffer: Heißer Badeanzug-Auftritt mit 55

Was für ein Geburtstagsauftritt! Claudia Schiffer (55), das deutsche Fräuleinwunder der 90er und Karl Lagerfelds ewige Muse, feierte ihren Ehrentag nicht mit Champagner im Nobelrestaurant – sondern sonnig, sexy und superentspannt am Pool.
Auf Instagram präsentierte die blonde Ikone mehrere Fotos aus ihrem Geburtstagsurlaub in Griechenland – und brachte ihre Fans zum Ausrasten: Claudia in einem schneeweißen Badeanzug mit Rüschenbesatz und tiefem V-Ausschnitt von Chloé.
Backgammon, Pool und Sonne
Dazu Backgammon am Pool, Sonnenstrahlen im Haar und ein breites Lächeln im Gesicht. Ihre Botschaft an die Welt: „55 today, so lucky to have a happy and healthy birthday!!“ – „Heute werde ich 55, ich bin so glücklich, einen glücklichen und gesunden Geburtstag zu haben!!“
„Forever Young!“
Die Kommentare überschlugen sich: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und glückliches Leben aus Spanien, Claudia!! Du bist so schön und inspirierend!!!“, schwärmte ein User. „Forever Young! Du bist eine Ikone“ ein anderer. „Alles Gute zum Geburtstag, schöne Claudia Schiffer“, schrieb ihr Moderatorin Frauke Ludowig.
Auch wir gratulieren und finden: Claudia Schiffer beweist eindrucksvoll – echte Supermodels werden nicht älter, sie werden nur noch legendärer!
