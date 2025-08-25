Vorteilswelt
Millionen Jahre alt

Vormenschen-Skelett „Lucy“ in Prag zu sehen

Ausland
25.08.2025 15:50
In Prag ist derzeit das 3,2 Millionen alte Skelett „Lucy“ zu sehen.
In Prag ist derzeit das 3,2 Millionen alte Skelett „Lucy“ zu sehen.(Bild: EPA/MARTIN DIVISEK)

Das berühmte Vormenschen-Fossil „Lucy“ ist erstmals in Europa zu sehen, und zwar in einer Ausstellung in Prag. Die Originalknochen sind ungefähr 3,2 Millionen Jahre alt und wurden Ende 1974 im ostafrikanischen Afar-Dreieck entdeckt.

Beim abendlichen Feiern des Fundes spielte das Forschungsteam immer wieder den Beatles-Song „Lucy In The Sky With Diamonds“, daher kommt der Name des Vormenschen-Fossils. „Lucy“ sehe heute immer noch genauso aus wie vor mehr als 50 Jahren, sagte ihr Entdecker Donald Johanson, der am Montag Ehrengast bei der Eröffnung der Ausstellung in Prag war. Sie sei nach wie vor ein wichtiger Beleg dafür, dass die Wurzeln der Menschheit in Afrika liegen. „Wir teilen alle eine gemeinsame Abstammung, unsere Vergangenheit vereint uns.“

Die ausgestorbene Vormenschen-Art Australopithecus afarensis, zu der „Lucy“ gehörte, habe eine Million Jahre gelebt, der moderne Mensch bisher erst einige Hunderttausend Jahre, sagte der Paläontologe Johanson. „Eines unserer größten Probleme ist, dass wir nicht so sehr Homo sapiens sind als vielmehr Homo egozentrikus.“

Das Kleinkind-Skelett „Selam“ ist noch älter.
Das Kleinkind-Skelett „Selam“ ist noch älter.(Bild: EPA/MARTIN DIVISEK)
Am Montag wurde die Ausstellung in Prag eröffnet.
Am Montag wurde die Ausstellung in Prag eröffnet.(Bild: EPA/MARTIN DIVISEK)
Sie ist bis zum 23. Oktober zu sehen.
Sie ist bis zum 23. Oktober zu sehen.(Bild: EPA/MARTIN DIVISEK)

Noch älteres Kleinkind-Skelett
Erstmals an der Seite von „Lucy“ ist in Prag das erstaunlich gut erhaltene Kleinkind-Skelett „Selam“ (Frieden) zu sehen. Das Mädchen wurde in Äthiopien gefunden. „Selam“ ist ungefähr 150.000 Jahre älter als „Lucy“. Neben den Originalknochen sind auch Rekonstruktionen der Gesichtszüge der beiden Vormenschen sowie zahlreiche weitere seltene Fundstücke ausgestellt. Da ein Andrang erwartet wird, empfiehlt das Team des tschechischen Nationalmuseums, vorab einen Zeitslot zu buchen. Die Ausstellung „Die Menschen und ihre Vorfahren“ ist bis zum 23. Oktober zu sehen.

