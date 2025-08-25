Vormenschen-Skelett „Lucy“ in Prag zu sehen

Beim abendlichen Feiern des Fundes spielte das Forschungsteam immer wieder den Beatles-Song „Lucy In The Sky With Diamonds“, daher kommt der Name des Vormenschen-Fossils. „Lucy“ sehe heute immer noch genauso aus wie vor mehr als 50 Jahren, sagte ihr Entdecker Donald Johanson, der am Montag Ehrengast bei der Eröffnung der Ausstellung in Prag war. Sie sei nach wie vor ein wichtiger Beleg dafür, dass die Wurzeln der Menschheit in Afrika liegen. „Wir teilen alle eine gemeinsame Abstammung, unsere Vergangenheit vereint uns.“