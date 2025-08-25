Große Rauchsäule
Feuerinferno unweit des Hamburger Hafens
Nahe des Hamburger Hafens ist es am Montagnachmittag zu einem Großbrand gekommen. Eine Lagerhalle im Stadtteil Veddel soll in Flammen stehen. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist vor Ort.
„Aufgrund des Großbrandes kommt es zu starker Rauchentwicklung! Wir sind derzeit mit einem Großaufgebot an Polizei- und Feuerwehrkräften vor Ort. Bitte den Bereich weiträumig umfahren und das Gebiet meiden“, so die örtliche Polizei in einer Stellungnahme auf X (siehe Beitrag unten).
Eine Lagerhalle im Stadtteil Veddel soll in Flammen stehen, die Löscharbeiten dauern seit dem frühen Nachmittag an.
Die „Hamburger Morgenpost“ berichtet, dass bei dem Feuer auch ein Auto in Brand geraten sein soll. Mehrere Gasflaschen sollen außerdem explodiert sein. Feuerwehren sind mit Löschzügen und Drehleitern ausgerückt.
Allerdings, so schreibt die „Bild“, sollen die Einsatzkräfte „wegen herumfliegender Trümmer bisher nicht zum Brandherd vorgedrungen“ sein.
Bilder des Brandes:
Wegen der Trümmerteile sei auch die angrenzende A1 in beiden Richtungen gesperrt, so der „Spiegel“.
