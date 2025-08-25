USA: Fensterplatz ohne Fenster – Passagiere klagen

Airlines verkaufen Fensterplätze ohne Aussicht

In den Beschwerden heißt es, dass einige Flugzeuge der Typen Boeing 737, Boeing 757 und Airbus A321 Sitze enthalten, die sich normalerweise neben einem Fenster befinden würden, dort aber keins haben – wegen der Platzierung von Klimaanlagen, Stromleitungen oder anderen Bauteilen, schreibt der „Guardian“. Auch auf Social Media beschweren sich immer wieder Passagiere über fensterlosen Plätze. So schrieb eine Userin unter ein Bild von der Flugzeugwand, neben der sie augenscheinlich sitzen musste: „Danke für den Fensterplatz“ und markierte Delta in dem Posting.



Hier sehen Sie das Posting: