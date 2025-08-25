Austria: Wer holt die Kohlen aus dem Feuer?

Wie sehr Austria, vor allem seit der heurigen Saison, von Dominik Fitz abhängig war, zeigte die schwache Leistung gegen Hartberg. Der 26-Jährige wechselt ja für zwei Millionen nach Minnesota, ist somit der lukrativste Verkauf in der Ära Jürgen Werner. Dabei wird Fitz nicht der letzte Verkauf gewesen sein. Weil es der finanzielle Ist-Zustand auch nicht anders zulässt. Der Kader wurde breiter aufgestellt, dazu waren die erhofften Millioneneinnahmen mit dem Europacup-Aus schon in Qualirunde drei der Conference League Geschichte.