Austria: Wer holt die Kohlen aus dem Feuer?

Wie sehr Austria, vor allem seit der heurigen Saison, von Dominik Fitz abhängig war, zeigte die schwache Leistung gegen Hartberg. Der 26-Jährige wechselt ja für zwei Millionen nach Minnesota, ist somit der lukrativste Verkauf in der Ära Jürgen Werner. Dabei wird Fitz nicht der letzte Verkauf gewesen sein. Weil es der finanzielle Ist-Zustand auch nicht anders zulässt. Der Kader wurde breiter aufgestellt, dazu waren die erhofften Millioneneinnahmen mit dem Europacup-Aus schon in Qualirunde drei der Conference League Geschichte.
Die heißesten Aktien lauten nach wie vor „Abu“ Barry und Maurice Malone. Das Duo betrieb am Sonntag aber keine Eigenwerbung, enttäuschte. Wie der Rest der Mannschaft.
Doch wer holt auf dem Platz nun die Kohlen aus dem Feuer? Die Neuzugänge Manprit Sarkaria, Johannes Eggestein und Noah Botic blieben bisher weit hinter den Erwartungen, dazu schleppen einige seit Wochen einen kiloschweren Rucksack auf den Schultern mit. Das Feuer war gegen Hartberg teils nur bei Aleksandar Dragovic zu spüren. Er alleine wird’s aber sicher nicht richten können.
Trainer Stephan Helm wollte den Spielern nach dem Pausenpfiff beim Stand von 0:1 Mut machen. Vergebens, die Frage bleibt, wie sehr Helm seine Spieler noch erreichen kann? Der 42-Jährige ist lange im Fußball dabei und weiß, wie das Geschäft läuft ...
Kommentare
