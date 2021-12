Start der Extrem-Tour rund um den See rückt näher

Der Startschuss für die Extrem-Tour rund um den Neusiedler See fällt am 28. Jänner. Nach den ersten 30 Trainingskilometern von Jois nach Podersdorf und retour in gut sechs Stunden peilt Sabines Team als nächsten Vorbereitungsmarsch eine 40-Kilometer-Etappe Anfang Jänner an. Über das richtige Schuhwerk hatte sich, wie berichtet, die fünfköpfige Gruppe bereits Gedanken gemacht.