Voll im Training für abenteuerliche Extrem-Tour

Eine faszinierende Naturkulisse, Freude an der Bewegung, und das Ganze in ein Abenteuer verpackt - am 28. Jänner 2022 fällt erneut für Hunderte Sportler der Startschuss für die 24-Stunden-Burgenland-Extrem-Tour rund um den Neusiedler See. Ein kleines Team rund um Sabine ist voll im Training und gibt Tipps.