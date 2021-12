Mutter fuhr in Bayern betrunken zur Polizeiwache

Von einem unglaublichen Vorfall berichtete am Sonntag die bayrische Polizei: In Oberfranken, in Norden des Freistaates, ist eine 59-Jährige mitten in der Nacht betrunken in ihr Auto gestiegen, um in der Wache in Neustadt bei Coburg, ihre sturzbetrunken hinter dem Steuer eines Wagens erwischte Tochter abzuholen.