Raubüberfall auf eine Tankstelle in Villach

Am Freitag gegen 4.15 Uhr haben die drei unbekannten Täter die Tankstelle in der Maria Gailer Straße in Villach betreten, unmittelbar darauf zückte einer eine Faustfeuerwaffe. „Die Männer, welche FFP2-Masken trugen, erbeuteten Bargeld in derzeit unbekannter Höhe und konnten in unbekannte Richtung flüchten. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung verlief bis dato negativ“, so Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg.