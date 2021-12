Telegram ist Stützpfeiler der rechtsextremen Szene

„Poweruser“ geben den Ton an

Dabei seien sogenannte „Poweruser“ zentral, die in der Lage sind, eine große Anzahl an Anhängerinnen und Anhängern an sich zu binden und auf neue Plattformen zu bewegen. Der deutsche Verschwörungsideologe Attila Hildmann sei ein solcher „Poweruser“, genauso der Österreicher Martin Sellner, der Kopf der sogenannten Identitären Bewegung. Sollte der Stützpfeiler Telegram wegbrechen, würden sich zwar Alternativen bilden, es sei aber „extrem schwierig“ und zeitintensiv, die alten Netzwerke wieder aufzubauen, sagte Schwieter.