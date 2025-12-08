Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erste Berichtsdetails

Nordbahn-Ausbau legt 7000 Jahre alte Spuren frei

Niederösterreich
08.12.2025 16:00
Die Kinder der 4a- und 4b-Klasse besuchten die Ausgrabungen zu einem Zeitpunkt, an dem schon ...
Die Kinder der 4a- und 4b-Klasse besuchten die Ausgrabungen zu einem Zeitpunkt, an dem schon erste Erkenntnisse und Einschätzungen vorliegen.(Bild: ÖBB)

Beim Nordbahn-Ausbau in Niederösterreich kommen auch Jahrtausende alte menschliche Spuren zum Vorschein. Schon vor dem Bau der Eisenbahn nutzte man die Route für den Handel.

0 Kommentare

Wo bald Bagger für den Ausbau der Nordbahn anrollen, wurde am Freitag die Vergangenheit lebendig: Rund 30 Kinder der Volksschule Angern warfen einen exklusiven Blick auf die aktuellen archäologischen Ausgrabungen – und staunten nicht schlecht über das, was dort im Boden schlummert.

Seit Sommer arbeitet ein Archäologen-Team im Auftrag der ÖBB entlang der Bahntrasse. Bevor die Bagger kommen, muss geklärt sein, welche Überreste vergangener Kulturen hier verborgen liegen. Erst dann kann der Ausbau der Nordbahn in diesem Gebiet weitergehen. Die ÖBB betonen, dass die Grabungen eine behördliche Auflage der Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen worden sind und streng abgestimmt sind mit dem Bundesdenkmalamt.

Bis in die Jungsteinzeit zurück
Obwohl der Abschlussbericht erst in ein paar Monaten vorliegen wird, gibt es schon jetzt interessante Details: Entlang der March gibt es Spuren von Siedlungen aus drei Epochen. Hier siedelten Menschen in der Jungsteinzeit (bis 5000 v.Chr.), der späten Bronzezeit und der Hallstattzeit. Die Funde und bisherige geschichtliche Erkenntnisse deuten darauf hin, dass auch vor der Eisenbahn hier schon eine Handelsroute war. Während die Grabungen an einem Gräberfeld aus der Bronzezeit bereits abgeschlossen sind, wurde die dazugehörige Siedlung noch nicht gefunden.

Porträt von Anna Kindlmann
Anna Kindlmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
137.819 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
119.145 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Fußball International
ÖFB-Team gegen Messi! Auftakt gegen WM-Debütanten
111.902 mal gelesen
Lionel Messi wartet also auf Marko Arnautovic und Co.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf