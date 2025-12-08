Nordbahn-Ausbau legt 7000 Jahre alte Spuren frei

Beim Nordbahn-Ausbau in Niederösterreich kommen auch Jahrtausende alte menschliche Spuren zum Vorschein. Schon vor dem Bau der Eisenbahn nutzte man die Route für den Handel.
Wo bald Bagger für den Ausbau der Nordbahn anrollen, wurde am Freitag die Vergangenheit lebendig: Rund 30 Kinder der Volksschule Angern warfen einen exklusiven Blick auf die aktuellen archäologischen Ausgrabungen – und staunten nicht schlecht über das, was dort im Boden schlummert.
Seit Sommer arbeitet ein Archäologen-Team im Auftrag der ÖBB entlang der Bahntrasse. Bevor die Bagger kommen, muss geklärt sein, welche Überreste vergangener Kulturen hier verborgen liegen. Erst dann kann der Ausbau der Nordbahn in diesem Gebiet weitergehen. Die ÖBB betonen, dass die Grabungen eine behördliche Auflage der Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen worden sind und streng abgestimmt sind mit dem Bundesdenkmalamt.
Bis in die Jungsteinzeit zurück
Obwohl der Abschlussbericht erst in ein paar Monaten vorliegen wird, gibt es schon jetzt interessante Details: Entlang der March gibt es Spuren von Siedlungen aus drei Epochen. Hier siedelten Menschen in der Jungsteinzeit (bis 5000 v.Chr.), der späten Bronzezeit und der Hallstattzeit. Die Funde und bisherige geschichtliche Erkenntnisse deuten darauf hin, dass auch vor der Eisenbahn hier schon eine Handelsroute war. Während die Grabungen an einem Gräberfeld aus der Bronzezeit bereits abgeschlossen sind, wurde die dazugehörige Siedlung noch nicht gefunden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.