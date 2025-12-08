Nordbahn-Ausbau legt 7000 Jahre alte Spuren frei

Bis in die Jungsteinzeit zurück

Obwohl der Abschlussbericht erst in ein paar Monaten vorliegen wird, gibt es schon jetzt interessante Details: Entlang der March gibt es Spuren von Siedlungen aus drei Epochen. Hier siedelten Menschen in der Jungsteinzeit (bis 5000 v.Chr.), der späten Bronzezeit und der Hallstattzeit. Die Funde und bisherige geschichtliche Erkenntnisse deuten darauf hin, dass auch vor der Eisenbahn hier schon eine Handelsroute war. Während die Grabungen an einem Gräberfeld aus der Bronzezeit bereits abgeschlossen sind, wurde die dazugehörige Siedlung noch nicht gefunden.