Alko-Unfall: Schwindel um Lenker flog auf

Ein 27-Jähriger war Sonntagabend zusammen mit zwei weiteren Insassen in Eggersdorf nahe Graz von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Der betrunkene Fahrer machte sich davon, sein schwer verletzter Beifahrer ließ sich von einer Bekannten ins Spital bringen. Währenddessen gab der Vater des Lenkers an, er sei gefahren. Doch unschlüssige Angaben überführten die Beteiligten, so die Polizei am Montag.