Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tödlicher Unfall

Seil gerissen: Aufzug erschlug Forstarbeiter

Tirol
08.12.2025 14:33
Beim Transport von Baumstämmen mittels Transportlift kam es zu dem schrecklichen Unfall ...
Beim Transport von Baumstämmen mittels Transportlift kam es zu dem schrecklichen Unfall (Symbolbild).(Bild: Hannes Wallner)

Ein schrecklicher Unfall kostete am vergangenen Freitag einen 41-jährigen Forstarbeiter in Neustift im Tiroler Stubaital das Leben. Der Mann stand unter einem Aufzug für den Transport von Baumstämmen, als das Drahtseil riss und der Laufwagen auf ihn stürzte. Für den Rumänen kam jede Hilfe zu spät, er erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

0 Kommentare

Der 41-Jährige war zusammen mit einem zweiten Rumänen (46) in einem Waldgebiet in Neustift bei der Arbeit. Dabei bewegten die beiden Baumstämme mit einem Lastenzug.

Laut Polizei riss bei einer Fahrt plötzlich das Tragseil des Aufzugs und der Laufwagen krachte samt dem transportierten Baum nach unten, wo der Arbeiter stand. Der Rumäne wurde getroffen und erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Obduktion angeordnet, Aufzug sichergestellt
Die Bergrettung Neustift musste seine Leiche bergen. Eine Obduktion wurde angeordnet, der Aufzug wurde sichergestellt.

Porträt von Nicole Greiderer
Nicole Greiderer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
137.252 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
117.928 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Fußball International
ÖFB-Team gegen Messi! Auftakt gegen WM-Debütanten
111.875 mal gelesen
Lionel Messi wartet also auf Marko Arnautovic und Co.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf