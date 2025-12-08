Seil gerissen: Aufzug erschlug Forstarbeiter

Ein schrecklicher Unfall kostete am vergangenen Freitag einen 41-jährigen Forstarbeiter in Neustift im Tiroler Stubaital das Leben. Der Mann stand unter einem Aufzug für den Transport von Baumstämmen, als das Drahtseil riss und der Laufwagen auf ihn stürzte. Für den Rumänen kam jede Hilfe zu spät, er erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.