Seil gerissen: Aufzug erschlug Forstarbeiter

Ein schrecklicher Unfall kostete am vergangenen Freitag einen 41-jährigen Forstarbeiter in Neustift im Tiroler Stubaital das Leben. Der Mann stand unter einem Aufzug für den Transport von Baumstämmen, als das Drahtseil riss und der Laufwagen auf ihn stürzte. Für den Rumänen kam jede Hilfe zu spät, er erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
Der 41-Jährige war zusammen mit einem zweiten Rumänen (46) in einem Waldgebiet in Neustift bei der Arbeit. Dabei bewegten die beiden Baumstämme mit einem Lastenzug.
Laut Polizei riss bei einer Fahrt plötzlich das Tragseil des Aufzugs und der Laufwagen krachte samt dem transportierten Baum nach unten, wo der Arbeiter stand. Der Rumäne wurde getroffen und erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.
Obduktion angeordnet, Aufzug sichergestellt
Die Bergrettung Neustift musste seine Leiche bergen. Eine Obduktion wurde angeordnet, der Aufzug wurde sichergestellt.
