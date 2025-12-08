Neue Theorie zu blauen Hunden in Tschernobyl

„Es ist eine Tatsache, dass Krebs im Allgemeinen eine Alterskrankheit ist“, heißt es in dem Beitrag. Die meisten Hunde würden unter den harten Bedingungen in Tschernobyl nicht lange genug leben, um Krebs zu entwickeln, „selbst wenn sie dafür prädisponiert wären“. Die Hunde, die in der Umgebung des havarierten Atomkraftwerks leben, sind Nachkommen jener Haustiere, die nach der Nuklearkatastrophe im Jahr 1986 zurückgelassen wurden.