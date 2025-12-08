Red Bull: Trennung von Marko schon beschlossen?

Trennung mit Ende des Jahres fix?

Einen Tag später berichtet die britische Tageszeitung „Telegraph“ bereits über die fixe Trennung zum Ende dieses Jahres, obwohl Markos Vertrag noch bis zum Ende der nächsten Saison gelaufen wäre. Auch die „Bild“ greift die Meldung auf und berichtet, dass Marko zwar offiziell auf eigenen Wunsch nach 20 Jahren den Rennstall verlässt, die Red-Bull-Verantwortlichen jedoch schon länger einen kompletten Neustart anstreben, allen voran Geschäftsführer Sport Oliver Mintzlaff.