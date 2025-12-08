Vorteilswelt
Engländer berichten:

Red Bull: Trennung von Marko schon beschlossen?

Formel 1
08.12.2025 15:24
Helmut Marko
Helmut Marko(Bild: AFP/GABRIEL BOUYS)

Ist die Trennung von Red Bull und Motorsportberater Helmut Marko bereits beschlossene Sache? Wie der englische „Telegraph“ berichtet, soll der 82-jährige Österreicher den Formel-1-Rennstall in den kommenden Wochen bzw. mit Ende des Jahres verlassen.

Eine Ära dürfte nach 20 Jahren zu Ende gehen. Der 82-Jährige hatte nach dem letzten Rennen der Saison in Abu Dhabi bereits eine Andeutung für einen Abschied gemacht. Nachdem Marko von Sky-Moderator Peter Hardenacke auf das Rennen angesprochen worden war, verabschiedete sich dieser mit den Worten: „Schönen Urlaub, wir sehen uns nächste Saison.“ Markos Antwort: „Vielleicht.“

Trennung mit Ende des Jahres fix? 
Einen Tag später berichtet die britische Tageszeitung „Telegraph“ bereits über die fixe Trennung zum Ende dieses Jahres, obwohl Markos Vertrag noch bis zum Ende der nächsten Saison gelaufen wäre. Auch die „Bild“ greift die Meldung auf und berichtet, dass Marko zwar offiziell auf eigenen Wunsch nach 20 Jahren den Rennstall verlässt, die Red-Bull-Verantwortlichen jedoch schon länger einen kompletten Neustart anstreben, allen voran Geschäftsführer Sport Oliver Mintzlaff.

Eine offizielle Verkündung von Red Bull steht noch aus, könnte aber bereits in den nächsten Tagen erfolgen.

