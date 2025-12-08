Sieben EU-Staaten wollen russische Vermögen nutzen

Brief von 71 Parlamentariern

In einem weiteren Brief forderten 71 Parlamentarier aus Europa und der Ukraine ebenfalls die Verwendung des eingefrorenen russischen Staatsvermögens als Reparationsdarlehen, und zwar „ohne Verzögerung“. Russland müsse für alle die in der Ukraine begangenen Verbrechen bezahlen, hieß es in dem Brief, den auch der österreichische EU-Abgeordnete Helmut Brandstätter (NEOS) unterzeichnete. Das EU-Reparationsdarlehen sei eine absolute Notwendigkeit, um den Friedensprozess zu intensivieren und den russischen Aggressor zu ernsthaften Friedensverhandlungen zu bewegen. Das Darlehen werde auch zur Erholung und zum Wiederaufbau der Ukraine beitragen.