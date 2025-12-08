Mysterium um bewusstlosen Verletzten in Ischgl

Um Hinweise aus der Bevölkerung bittet die Polizei derzeit im Zusammenhang mit dem Fund eines verletzten Mannes in der Tiroler Skihochburg Ischgl. Der Deutsche (20) lag spätabends bewusstlos auf der Straße – mit einer so schweren Kopfverletzung, dass er in die Innsbrucker Klinik geflogen werden musste.
Ein Autofahrer wurde am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr auf eine Gestalt aufmerksam, die mitten auf dem oberen Kirchenweg in Ischgl lag. Es handelte sich um einen 20-jährigen Deutschen, der bewusstlos war und laut Polizei eine Verletzung am Kopf aufwies.
Die Einsatzkräfte versorgten den Mann vor Ort, anschließend wurde er vom Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.
Polizei bittet um telefonische Hinweise
„Was zu der Verletzung des Fußgängers geführt hat, ist derzeit noch nicht bekannt“, erklärt die Polizei in einer Aussendung, die Ermittlungen würden laufen. Um Licht in den Sachverhalt bringen zu können, bitten die Beamten um Hinweise an die PI Ischgl unter 059133/7142.
