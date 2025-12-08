Clooney oder DiCaprio: Wer holt sich Golden Globe?

Die Nominierungen für die 83. Golden Globes sind da! Und schon jetzt ist fix: Wenn die Preise am 11. Jänner vergeben werden, wird es spannend! Denn beim Oscar-Vorboten gehen heuer zahlreiche Topstars ins Rennen.
So wurde in der „Drama“-Kategorie etwa Dwayne Johnson für seine Rolle in „The Smashing Machine“ als bester Hauptdarsteller nominiert. Für „The Rock“ könnte es am 11. Jänner somit den ersten Golden Globe seiner Karriere geben. Er geht unter anderem gegen Jeremy Allen White oder Michael B. Jordan ins Rennen.
Welcher Topstar holt sich Golden Globe?
Aber vor allem die Kategorie der Hauptdarsteller in einer Komödie/Musical hat es in sich. Da geht Leonardo DiCaprio gegen Topstars wie George Clooney, Ethan Hawke, Jesse Plemons oder Jungstar Timothée Chalamet ins Rennen.
Über eine Nominierung als beste „Drama“-Hauptdarstellerin dürfen sich unter anderem Jennifer Lawrence oder Julia Roberts freuen, in der „Comedy“-Kategorie gehen neben Kate Hudson und Amanda Seyfried auch Emma Stone und Cynthia Erivo ins Rennen.
Neun Nominierungen für „One Battle After Another“
Die dunkle Komödie „One Battle After Another“ von Regisseur Paul Thomas Anderson mit DiCaprio steht zudem an der Spitze der Nominierungen für die 83. Golden Globe Awards. Der Film ist unter anderem in den Sparten „Beste Filmkomödie“, Regie und neben DiCaprio auch für die Schauspieler Sean Penn, Benicio Del Toro, Teyana Taylor und Chase Infiniti nominiert.
Die politisch brisante Story mit Action-, Komödien- und Drama-Elementen dreht sich um militante linke Aktivisten, die sich als revolutionäre Bewegung begreifen, angeführt vor allem von selbstbewussten schwarzen Frauen.
Mehrere Gewinnchancen haben unter anderem auch das Vampir-Drama „Blood & Sinners“, die Literaturverfilmung „Hamnet“, das Filmmusical „Wicked: Teil 2“ und „Frankenstein“.
Nikki Glaser moderiert erneut
Traditionell schaut die Branche zum Auftakt der Trophäen-Saison auf die Golden Globes als Vorbote für die späteren Oscars. Mehrere Hundert Journalisten aus aller Welt stimmen über die Preisträger ab.
Nach ihrem Debüt als Golden-Globe-Gastgeberin im vorigen Jänner wird die US-Entertainerin Nikki Glaser 2026 bei der Trophäen-Gala erneut auf der Bühne stehen.
