Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nominierungen sind da!

Clooney oder DiCaprio: Wer holt sich Golden Globe?

Society International
08.12.2025 16:10
Ein Golden Globe für George Clooney? Die Entscheidung fällt am 11. Jänner!
Ein Golden Globe für George Clooney? Die Entscheidung fällt am 11. Jänner!(Bild: AFP/VALERIE MACON)

Die Nominierungen für die 83. Golden Globes sind da! Und schon jetzt ist fix: Wenn die Preise am 11. Jänner vergeben werden, wird es spannend! Denn beim Oscar-Vorboten gehen heuer zahlreiche Topstars ins Rennen.

0 Kommentare

So wurde in der „Drama“-Kategorie etwa Dwayne Johnson für seine Rolle in „The Smashing Machine“ als bester Hauptdarsteller nominiert. Für „The Rock“ könnte es am 11. Jänner somit den ersten Golden Globe seiner Karriere geben. Er geht unter anderem gegen Jeremy Allen White oder Michael B. Jordan ins Rennen.

Welcher Topstar holt sich Golden Globe?
Aber vor allem die Kategorie der Hauptdarsteller in einer Komödie/Musical hat es in sich. Da geht Leonardo DiCaprio gegen Topstars wie George Clooney, Ethan Hawke, Jesse Plemons oder Jungstar Timothée Chalamet ins Rennen.

Leonardo DiCaprio ist für einen Golden Globe nominiert. Kann er sich gegen die starke Konkurrenz ...
Leonardo DiCaprio ist für einen Golden Globe nominiert. Kann er sich gegen die starke Konkurrenz durchsetzen?(Bild: AFP/PATRICK T. FALLON)

Über eine Nominierung als beste „Drama“-Hauptdarstellerin dürfen sich unter anderem Jennifer Lawrence oder Julia Roberts freuen, in der „Comedy“-Kategorie gehen neben Kate Hudson und Amanda Seyfried auch Emma Stone und Cynthia Erivo ins Rennen.

Neun Nominierungen für „One Battle After Another“
Die dunkle Komödie „One Battle After Another“ von Regisseur Paul Thomas Anderson mit DiCaprio steht zudem an der Spitze der Nominierungen für die 83. Golden Globe Awards. Der Film ist unter anderem in den Sparten „Beste Filmkomödie“, Regie und neben DiCaprio auch für die Schauspieler Sean Penn, Benicio Del Toro, Teyana Taylor und Chase Infiniti nominiert.

Auch Julia Roberts darf auf einen Golden Globe hoffen.
Auch Julia Roberts darf auf einen Golden Globe hoffen.(Bild: AFP/TIZIANA FABI)

Die politisch brisante Story mit Action-, Komödien- und Drama-Elementen dreht sich um militante linke Aktivisten, die sich als revolutionäre Bewegung begreifen, angeführt vor allem von selbstbewussten schwarzen Frauen.

Mehrere Gewinnchancen haben unter anderem auch das Vampir-Drama „Blood & Sinners“, die Literaturverfilmung „Hamnet“, das Filmmusical „Wicked: Teil 2“ und „Frankenstein“.

Nikki Glaser moderiert erneut
Traditionell schaut die Branche zum Auftakt der Trophäen-Saison auf die Golden Globes als Vorbote für die späteren Oscars. Mehrere Hundert Journalisten aus aller Welt stimmen über die Preisträger ab.

Lesen Sie auch:
Sarah Jessica Parker wird mit dem Carol Burnett Award für besondere Verdienste um das Fernsehen ...
Preis auch für Mirren
Golden-Globe-Ehrenpreis für Sarah Jessica Parker
14.11.2025

Nach ihrem Debüt als Golden-Globe-Gastgeberin im vorigen Jänner wird die US-Entertainerin Nikki Glaser 2026 bei der Trophäen-Gala erneut auf der Bühne stehen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
137.819 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
119.145 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Fußball International
ÖFB-Team gegen Messi! Auftakt gegen WM-Debütanten
111.902 mal gelesen
Lionel Messi wartet also auf Marko Arnautovic und Co.
Mehr Society International
Nominierungen sind da!
Clooney oder DiCaprio: Wer holt sich Golden Globe?
„Bye Migräne-Möpse“
Daniela Katzenberger zeigt Fans neues Dekolleté
„Ist furchterregend“
Kate Winslet prangert irren Beauty-OP-Wahn an
Nach TV-Abschied
Thomas Gottschalk verspricht Fans: „I‘ll be back!“
Zipp ganz weit offen
Kylie macht Schwester Kim Dekolleté-Konkurrenz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf