Sind zwei Ex-Salzburger bald vereint?

Klub von Baidoo

Der Malier steht laut Gerüchten vor einem Wechsel zu RC Lens in die Ligue 1. Dort steht seit Sommer bekanntlich Samson Baidoo, ein Ex-Salzburger, unter Vertrag. Bei den Bullen sind die beiden allerdings nie gemeinsam auf dem Platz gestanden. Haidara war schon in Leipzig, als Baidoo von Liefering zu den Bullen hochgezogen worden ist.