Sind zwei Ex-Salzburger bald vereint?

Ein ehemaliger Spieler von Red Bull Salzburg steht vor einem Wechsel in die Ligue 1, wie Medien berichten. Dort könnte der Malier auf einen weiteren Ex-Bullen treffen, der seit Sommer in Frankreichs höchster Liga spielt.
Das Wintertransferfenster öffnet am 1. Jänner. Damit haben die Klubs wieder die Möglichkeit, sich zu verstärken oder Spieler abzugeben. Freilich gibt es auch vor dem kommenden Transferfenster wieder zahlreiche Gerüchte. In diesen geht es auch um einen ehemaligen Salzburg-Spieler.
Amadou Haidara absolvierte 83 Spiele für die Bullen. Darunter fällt auch die sensationelle Reise bis ins Europa-League-Halbfinale 2017/18. Am 1. Jänner 2019 zog es ihn nach Deutschland zu RB Leipzig. Für den Schwesterklub der Salzburger lief er bis dato 222 Mal auf. Die Zeit bei den Sachsen geht für den 27-Jährigen Medienberichten zufolge aber bald zu Ende.
Klub von Baidoo
Der Malier steht laut Gerüchten vor einem Wechsel zu RC Lens in die Ligue 1. Dort steht seit Sommer bekanntlich Samson Baidoo, ein Ex-Salzburger, unter Vertrag. Bei den Bullen sind die beiden allerdings nie gemeinsam auf dem Platz gestanden. Haidara war schon in Leipzig, als Baidoo von Liefering zu den Bullen hochgezogen worden ist.
