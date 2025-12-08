EU-Asylgesetz: Wie stehen Sie zu den Plänen?

Vorteilswelt
08.12.2025 16:02
(Bild: EPA)

Neue EU-Asylgesetze sollen zu einem einfachen, schnellen und effizienten Migrationsverfahren in Europa führen. Was halten Sie von den geplanten Änderungen? Denken Sie, dass dieser geänderte Umgang mit Flüchtlingen angebracht und sinnvoll ist? Wir freuen uns auf Ihre konstruktiven Wortmeldungen.

0 Kommentare

Sogenannte Return Hubs außerhalb der EU sollen die Rückkehr in die Ursprungsländer von Asylsuchenden vereinfachen. Zusätzlich wird es eine noch strengere Kooperationspflicht mit den Behörden geben, die von jedem Migranten und jeder Migrantin verlangt wird. Ein neues Solidaritätspool soll außerdem die gerechte Verteilung von Flüchtlingen auf die Mitgliedsländer der EU ermöglichen.

Was halten Sie von diesen neuen Ansätzen? Worin sehen Sie mögliche Vor- oder Nachteile? War dieser Schritt generell notwendig oder geht er zu weit? Und kann die EU dabei Ihrer Ansicht nach einen humanen Umgang gewährleisten? Schreiben Sie Ihre Meinung gern in die Kommentare!

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

