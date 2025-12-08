EU-Asylgesetz: Wie stehen Sie zu den Plänen?

Neue EU-Asylgesetze sollen zu einem einfachen, schnellen und effizienten Migrationsverfahren in Europa führen. Was halten Sie von den geplanten Änderungen? Denken Sie, dass dieser geänderte Umgang mit Flüchtlingen angebracht und sinnvoll ist? Wir freuen uns auf Ihre konstruktiven Wortmeldungen.
Sogenannte Return Hubs außerhalb der EU sollen die Rückkehr in die Ursprungsländer von Asylsuchenden vereinfachen. Zusätzlich wird es eine noch strengere Kooperationspflicht mit den Behörden geben, die von jedem Migranten und jeder Migrantin verlangt wird. Ein neues Solidaritätspool soll außerdem die gerechte Verteilung von Flüchtlingen auf die Mitgliedsländer der EU ermöglichen.
Was halten Sie von diesen neuen Ansätzen? Worin sehen Sie mögliche Vor- oder Nachteile? War dieser Schritt generell notwendig oder geht er zu weit? Und kann die EU dabei Ihrer Ansicht nach einen humanen Umgang gewährleisten? Schreiben Sie Ihre Meinung gern in die Kommentare!
