Kriminelle Netzwerke werben Jugendliche online an

Kriminelle Netzwerke bieten laut Europol in Europa zunehmend Verbrechen als Dienstleistung an und rekrutieren dafür junge Leute im Internet. Das teilte die Polizeibehörde der EU in Den Haag mit. Im Kampf gegen diese Auftragskriminalität habe eine Sonderheit von Europol insgesamt 193 Personen festgenommen. Die Einheit wurde den Angaben zufolge im April gegründet. Sie habe schon mehrere kriminelle Netzwerke gestoppt.