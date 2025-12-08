Vorteilswelt
Prinz Harry stichelt:

Royals sind wie in „Downton Abbey“ – nur schlimmer

Royals
08.12.2025 14:46
Prinz Harry hat sich einen Scherz auf Kosten der Royal Family nicht verkneifen können.
Prinz Harry hat sich einen Scherz auf Kosten der Royal Family nicht verkneifen können.(Bild: EPA/NEIL HALL)

Wie das Leben mit der Royal Family ist? Geht es nach Prinz Harry, ist die Antwort: wie in einer Seifenoper – nur ein bisschen schlimmer! Ob die britische Königsfamilie über diesen Scherz lachen kann?

Der 41-Jährige war am Freitag der Überraschungsgast beim Weihnachtsessen des British-American Business Council in Santa Monica. In seiner Rede plauderte Harry auch über seine royale Familie – und zog einen Vergleich, der für die Gäste des Dinners für Gelächter sorgte.

„Voller Drama und Intrigen“
„Manchmal werde ich gefragt, ob das Aufwachsen in der königlichen Familie ein bisschen wie in (...) ,Downton Abbey‘ war“, erklärte der Herzog von Sussex laut „People“-Magazin und bezog sich dabei auf die fiktive Familie Crawley aus der britischen Erfolgsserie.

Seine Antwort? „Ja, aber nur eine dieser Welten ist voller Drama, Intrigen, aufwendigen Abendessen, Ehen mit Amerikanern – und die andere ist eine Fernsehserie.“

Prinz Harry lebt mit seiner Ehefrau Meghan in den USA. Sein Leben mit der Royal Family sei ...
Prinz Harry lebt mit seiner Ehefrau Meghan in den USA. Sein Leben mit der Royal Family sei allerdings ein bisschen wie in „Downton Abbey“, allerdings noch schlimmer, scherzte der Herzog jetzt frech.(Bild: APA/AFP/ANGELA WEISS)

Autsch! Ein Scherz, über den die Royals wohl „not amused“ sein werden. Immerhin sorgte Harry in der Vergangenheit für zahlreiche Skandale, weil er etwa im Interview mit Oprah Winfrey oder in seinen Memoiren „Spare“ jede Menge royale Schmutzwäsche gewaschen hat. 

Harry stichelte munter weiter
Doch Harry war in seiner Rede längst nicht fertig mit den Sticheleien gegen seine Familie. So merkte der Exil-Royal, der seit 2020 kein aktives Mitglied der Royal Family mehr ist, an, dass dieser Event die „erste Weihnachtsfeier“ sei, die er seit „einer Weile“ besucht habe. 

Pikant: Ausgerechnet am Freitag feierte Prinzessin Kate ihr Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey. Ob Prinz Harry darauf angespielt hatte, dass er von seiner Schwägerin keine Einladung bekommen hat? 

Lesen Sie auch:

Lustig oder peinlich?
Prinz Harry crasht US-Show – und erntet Buhrufe!
04.12.2025
Autsch!
Das hielt Prinz Philip von Harrys Verlobter Meghan
24.11.2025

Vielleicht ist es aber auch ein Seitenhieb auf das traditionelle Weihnachtsfest von König Charles und seiner Familie in Sandringham, bei dem Prinz Harry mit seiner Ehefrau Meghan seit sieben Jahren nicht mehr dabei war. Und wie es ausschaut, wird das Herzogpaar von Sussex wohl auch heuer keine Einladung von König Charles erhalten ...


Daniela Altenweisl
