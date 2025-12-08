Royals sind wie in „Downton Abbey“ – nur schlimmer

Wie das Leben mit der Royal Family ist? Geht es nach Prinz Harry, ist die Antwort: wie in einer Seifenoper – nur ein bisschen schlimmer! Ob die britische Königsfamilie über diesen Scherz lachen kann?
Der 41-Jährige war am Freitag der Überraschungsgast beim Weihnachtsessen des British-American Business Council in Santa Monica. In seiner Rede plauderte Harry auch über seine royale Familie – und zog einen Vergleich, der für die Gäste des Dinners für Gelächter sorgte.
„Voller Drama und Intrigen“
„Manchmal werde ich gefragt, ob das Aufwachsen in der königlichen Familie ein bisschen wie in (...) ,Downton Abbey‘ war“, erklärte der Herzog von Sussex laut „People“-Magazin und bezog sich dabei auf die fiktive Familie Crawley aus der britischen Erfolgsserie.
Seine Antwort? „Ja, aber nur eine dieser Welten ist voller Drama, Intrigen, aufwendigen Abendessen, Ehen mit Amerikanern – und die andere ist eine Fernsehserie.“
Autsch! Ein Scherz, über den die Royals wohl „not amused“ sein werden. Immerhin sorgte Harry in der Vergangenheit für zahlreiche Skandale, weil er etwa im Interview mit Oprah Winfrey oder in seinen Memoiren „Spare“ jede Menge royale Schmutzwäsche gewaschen hat.
Harry stichelte munter weiter
Doch Harry war in seiner Rede längst nicht fertig mit den Sticheleien gegen seine Familie. So merkte der Exil-Royal, der seit 2020 kein aktives Mitglied der Royal Family mehr ist, an, dass dieser Event die „erste Weihnachtsfeier“ sei, die er seit „einer Weile“ besucht habe.
Pikant: Ausgerechnet am Freitag feierte Prinzessin Kate ihr Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey. Ob Prinz Harry darauf angespielt hatte, dass er von seiner Schwägerin keine Einladung bekommen hat?
Vielleicht ist es aber auch ein Seitenhieb auf das traditionelle Weihnachtsfest von König Charles und seiner Familie in Sandringham, bei dem Prinz Harry mit seiner Ehefrau Meghan seit sieben Jahren nicht mehr dabei war. Und wie es ausschaut, wird das Herzogpaar von Sussex wohl auch heuer keine Einladung von König Charles erhalten ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.