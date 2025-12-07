Social-Media-Verbot: Kinder als Versuchskaninchen

Erwachsene für das Gesetz

Laut einer Umfrage befürworteten mehr als drei Viertel der Erwachsenen in Australien die neue Gesetzgebung. 140 Wissenschaftler und Experten unterzeichneten allerdings einen offenen Brief, in dem sie das Verbot als „zu plumpes Instrument“ kritisieren. „Die Leute sagen: ,Nun, die Kinder werden immer ängstlicher. Das muss einen Grund haben – verbieten wir doch einfach die sozialen Medien‘“, argumentiert einer der Unterzeichner, Axel Bruns, Professor für digitale Medien an der Queensland University of Technology.