Anonymous kapert Kanäle von Attila Hildmann

Attilla Hildmann, einst gefeierter Koch der veganen Szene, inzwischen per Haftbefehl gesuchter Verschwörungsideologe und antisemitischer Hetzer, ist von Anonymous gehackt worden. Auf seinen beiden großen Telegram-Kanälen und seiner offiziellen Website attilahildmann.de war am Montag lediglich eine Videobotschaft der „Hacktivisten“ zu sehen. Darin (siehe Video oben) geben diese vor, über Hildmanns ehemaligen IT-Administrator an umfangreiches Datenmaterial zu dem 40-Jährigen und dessen Gefolgschaft gelangt zu sein.