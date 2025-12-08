Percht setzte sich beim Feuerspucken in Brand

Zu dem Zwischenfall kam es am Samstag gegen 19 Uhr bei einem Perchtenlauf in Kramsach, als der 22-jährige Darsteller versuchte, Feuer zu spucken. Doch dabei geriet das Fell, das der Einheimische trug, in Brand. Glücklicherweise reagierte ein weiterer Teilnehmer des Perchtenlaufes geistesgegenwärtig: Wie die Polizei berichtet, löschte er das Feuer sofort mit einem Feuerlöscher.