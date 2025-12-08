Percht setzte sich beim Feuerspucken in Brand

Die heurige Krampus- und Perchtensaison verlief in Tirol nicht ohne Zwischenfälle. In Kramsach (Bezirk Kufstein) berichtet die Polizei nun von einem Zwischenfall, der für einen 22-jährigen Perchtendarsteller gefährlich wurde. Der Einheimische setzte beim Versuch, Feuer zu spucken, sein Fell in Brand.
Zu dem Zwischenfall kam es am Samstag gegen 19 Uhr bei einem Perchtenlauf in Kramsach, als der 22-jährige Darsteller versuchte, Feuer zu spucken. Doch dabei geriet das Fell, das der Einheimische trug, in Brand. Glücklicherweise reagierte ein weiterer Teilnehmer des Perchtenlaufes geistesgegenwärtig: Wie die Polizei berichtet, löschte er das Feuer sofort mit einem Feuerlöscher.
Dennoch erlitt der 22-Jährige schwere Verletzungen im Gesicht und an den Händen. Er wurde ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert.
