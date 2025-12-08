Vorteilswelt
Tierischer Einsatz

Salzburger Polizei rettete verletzten Greifvogel

Salzburg
08.12.2025 15:38
Der verletzte Mäusebussard am Straßenrand. Dank den Polizisten geht es ihm wieder gut.
Der verletzte Mäusebussard am Straßenrand. Dank den Polizisten geht es ihm wieder gut.

Bei einer Streifenfahrt auf der Dientener Landesstraße (L216) entdeckten Polizisten am Montagvormittag einen am Straßenrad sitzenden und offensichtlich verletzten Greifvogel – genauer: einen Mäusebussard. Sofort kümmerten sich die Beamten um das geschützte Tier, und brachten es zum Tierarzt.

Die Polizeibeamten vermuteten gleich, dass sich der Vogel an der rechten Schwinge verletzt haben dürfte. Das normalerweise scheue Tier wirkte orientierungslos und verharrte auf der Landesstraße. Laut Polizei mussten einige Autofahrer dem Vogel gefährlich ausweichen. Daraufhin übernahmen die Beamten beim betroffenen Straßenstück die Verkehrsregelung, und alarmierten die zuständigen Behörden. 

Letztlich gelang es gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr in Dienten, den Mäusebussard unter „größter Sorgfalt und Rücksichtnahme auf sein Wohlergehen“ in eine Sicherheitskiste zu verfrachten. Danach wurde der Greifvogel in Absprache mit einer Wildtierschutzorganisation zu einem Tierarzt in die Gemeinde Lungötz gebracht.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
