Salzburger Polizei rettete verletzten Greifvogel

Letztlich gelang es gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr in Dienten, den Mäusebussard unter „größter Sorgfalt und Rücksichtnahme auf sein Wohlergehen“ in eine Sicherheitskiste zu verfrachten. Danach wurde der Greifvogel in Absprache mit einer Wildtierschutzorganisation zu einem Tierarzt in die Gemeinde Lungötz gebracht.