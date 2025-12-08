Vorteilswelt
Eishockey-U20-WM

Österreich gegen Frankreich jetzt im LIVESTREAM

Eishockey
08.12.2025 12:27
(Bild: ÖEHV)

Nach dem 5:2-Auftakterfolg über Gastgeber Slowenien starteten Österreichs Eishockey-Cracks bei der U20-WM Division IA perfekt ins Turnier. Viel Zeit zum Regenerieren bleibt für die Pinter-Schützlinge nicht – nur 18 Stunden später steht man erneut am Eis und trifft auf Frankreich, die sich den Norwegern mit 2:8 geschlagen geben mussten. Das Spiel läuft, wir übertragen live (siehe Livestream unten).

Porträt von krone Sport
krone Sport
Frankreich
