Karner: Gewalt auf Demos durch Rechtsradikale

In seiner ersten „Fragestunde“ im Nationalrat entschuldigte sich Karner auch für eine vergangene Aussage seinerseits, wonach die SPÖ „mit Herren aus Amerika und Israel gegen das Land“ arbeite, was vor allem in der Israelitischen Kultusgemeinde für Empörung gesorgt hatte. Er erkenne heute den Gehalt in den damaligen Aussagen und stehe nicht an, sich dafür zu entschuldigen: „Es ist mir zutiefst ein persönliches Anliegen, gegen jede Form des Antisemitismus aufzutreten.“