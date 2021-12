Demo-Lage spitzt sich zu: Eisbrocken geschleudert

Kurz nachdem sich der Protestmarsch von Corona- und Impfgegnern am Samstagnachmittag vom Wiener Heldenplatz aus entlang des Rings in Bewegung gesetzt hatte, kam es zu gefährlichen Szenen an der Spitze des Demozuges: Unter anderem wurden Eisbrocken auf Medienvertreter geschleudert. Ein Fall von versuchter Körperverletzung wurde angezeigt.