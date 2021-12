„Lassen Sie sich nicht von Hetzern missbrauchen!“

Am Sonntag haben Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und der Wiener Polizeipräsident Gerhard Pürstl Bilanz über den Exekutiveinsatz rund um die Kundgebungen der Corona- und Impfgegner am Samstag gezogen. Knapp 44.000 Menschen waren in der Wiener City zusammengekommen. Karner richtete am dritten Adventsonntag einen Appell an die Menschen, sich bei den Corona-Demos nicht von Hetzern oder Rechtsextremen „missbrauchen zu lassen“, denn diesen seien die Sorgen und Ängste der Menschen völlig egal.