Abfuhr: Keine Erhöhung der Medizin-Studienplätze

Das nennt man eine glatte Abfuhr. Am 27. Oktober wurde von der Landesregierung eine Resolution beschlossen und Richtung Bildungsministerium auf die Reise geschickt, in der die Erhöhung der Medizin-Studienplätze gefordert wurde. Hintergrund des Anliegens: Der eklatante Ärztemangel am Land und vielfach unbesetzte Bereitschaftsdienste, vor allem in Oberkärnten.