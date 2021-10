Ärztedienste: Das System steht vor dem Kollaps

Ganz Oberkärnten war ohne ärztliche Versorgung

Wer freilich glaubt, damit könnte an Wochenenden ein funktionierendes Bereitschaftsdienstsystem aufrecht erhalten bleiben, der irrt. Am vergangenen Wochenende war praktisch ganz Oberkärnten samt der Bezirksstadt Spittal an der Drau ohne ärztliche Versorgung. In Unterkärnten ist die Situation an Samstagen und Sonntagen derzeit noch etwas besser. Unter dem Strich waren in Kärnten 26 von insgesamt 39 Sprengeln unbesetzt.